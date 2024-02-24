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Военная операция на Украине ,  
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Макрон пропустит саммит G7 по Украине на фоне протестов фермеров

Макрон не будет участвовать в саммите G7 по Украине на фоне протестов фермеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит G7 пройдет в онлайн-формате в Киеве, куда приехали премьеры Италии и Канады. Эмманюэль Макрон не будет участвовать во встрече из-за протестов фермеров, вместо него Францию представит глава МИД Стефан Сежурне
Эммануэль Макрон на встрече&nbsp;с французскими фермерами в выставочном центре Порт-де-Версаль
Эммануэль Макрон на встрече с французскими фермерами в выставочном центре Порт-де-Версаль (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в посвященном Украине саммите G7 под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает La Repubblica со ссылкой на Елсейский дворец. Встреча в онлайн-формате пройдет 24 февраля в Киеве, куда итальянский политик приехала с премьерами Канады и Бельгии Джастином Трюдо и Александром де Кроо и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает агентство Ansa, в Елисейском дворце решение Макрона пропустить саммит, приуроченный ко второй годовщине начала Россией военной операции на Украине, объяснили его тем, что президент занят внутренними делами на фоне протестов фермеров во Франции. Вместо главы государства в саммите поучаствует глава МИД Франции Стефан Сежурне.

В работе саммита также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он встретился с Мелони, Трюдо и де Кроо и записал видеообращение из аэропорта Гостомель в Киевской области, посвященное годовщине начала боев.

В Киев приехали глава ЕК и премьеры Канады, Италии и Бельгии
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Днем 24 февраля в выставочном комплексе у Версальских ворот в Париже открылся Сельскохозяйственный салон. Туда прорвалась группа протестующих фермеров и устроила стычку с полицией, передает BFM TV. Несколько человек были задержаны. Протестующие призвали к отставке Макрона, а когда глава государства прибыл на выставку, освистали его. Из-за этого открытие, запланированное на 9 утра, задержали на несколько часов.

Макрон пропустит саммит G7 по Украине на фоне протестов фермеров
Video

Сам Макрон заявил, что понимает причины недовольства фермеров, но призвал их к спокойствию, отметив, что сложившийся кризис нельзя разрешить быстро. Перед официальным открытием салона президент провел двучхасовые переговоры с представителями профсоюхов и фермерами, передает Le Monde. «Я всегда предпочитаю диалог конфронтации. Конфронтация ничего не дает», — сказал он.

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Массовые протесты фермеров во Фрfнции продолжаются с середины января. Участники акций недовольны грядущим повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также сложностью бюрократических процедур.

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Эмманюэль Макрон Франция саммит G7 Украина Джорджа Мелони Италия
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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