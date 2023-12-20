США изменили механизм потолка цен для российской нефти

Речь идет, в частности, о требовании к поставщикам услуг из стран коалиции, поддержавшей потолок цен, получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России.

«Спустя год после введения потолка цен на нефть наш подход был успешен в достижении обеих наших целей — по поддержанию стабильности на энергетических рынках и сокращению российских доходов», — говорится в заявлении коалиции, присоединившейся к потолку цен, которое размещено на сайте Минфина.

В нем отмечается, что нефтяные доходы России сократились на 32% в январе-ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, утверждают в Минфине США с начала года мировые рынки оставались обеспечены нефтью, а цены стабильными.

В обновленном руководстве, во-первых, речь идет о требовании к поставщикам услуг из стран коалиции потолка цен получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.

«Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (например, страхование и фрахт) делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки поставок», — уточняется в заявлении.

Кроме того, Минфин внес в санкционный список четыре компании из ОАЭ и Гонконга — Bellatrix Energy Limited, Covart Energy Limited, Voliton DMCC, SUN Ship Management (D) Ltd, а также танкер Sanar 15.

18 декабря ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России обязал страны союза уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране. В частности, речь идет о старых судах, которые «могут быть использованы для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ценового ограничения G7».

Страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году с целью сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. Компаниям из этих стран запрещено оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте отмечал, что влияние этого потолка незаметно.

По данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре этого года равнялась $62,89 за баррель, а на North Sea Dated — $78,89. Средняя цена на Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила $66,12 за баррель, а на North Sea Dated — $78,89.