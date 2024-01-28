В МИДе заявили об «адекватном» ответе в случае конфискации активов России

Попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России, заявили в МИДе.

«Страны коллективного Запада могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», — передает «РИА Новости» сообщение министерства.

В дипведомстве назвали подобные действия со стороны западных стран «вопиющим посягательством на суверенную недвижимость» и «банальным, неприкрытым воровством» собственности.

После начала военной операции на Украине страны Европейского союза, G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России в размере $280 млрд (€260 млрд) на своих территориях. Большинство из них находятся в Бельгии, у финансовой группы Euroclear. В январе 2024 года в Брюсселе анонсировали военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году, уточнив при этом, что речь идет о прибыли от российских активов.

Reuters писал, что в США заморожены порядка $5–6 млрд ЦБ России. В январе Комитет по иностранным делам сената поддержал передачу Украине конфискованных российских активов. Для принятия данного законопроекта его должны одобрить обе палаты конгресса в полном составе и подписать американский президент Джо Байден. Кроме того, по информации агентства, лидеры G7 в феврале 2024 года намерены обсудить разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал Запад о наличии у Москвы списка активов других стран, которые могут быть конфискованы в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов также заявлял о готовности ввести зеркальные меры.