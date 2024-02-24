Генсек НАТО не увидел подготовки России к миру на Украине

Генсек НАТО отметил, что рано или поздно Украина вступит в альянс, и пообещал продолжить поддерживать страну. Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом, но с учетом ее позиции

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Ситуация на поле боя на Украине остается чрезвычайно серьезной, нет признаков подготовки России к миру, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его заявление в связи со второй годовщиной конфликта приводит пресс-служба Североатлантического альянса.

«Но мы не должны падать духом. Украина вновь и вновь демонстрирует отличное мастерство и непоколебимую решимость, — заявил генсек НАТО. — Украина сохраняет свою свободу и независимость».

По его словам, это стало возможным в том числе благодаря военной и экономической поддержке со стороны ее союзников в НАТО. Столтенберг сообщил, что помимо пакетов помощи Киеву, о которых было объявлено в последние дни, готовятся дополнительные меры.

Он также подчеркнул, что сейчас Киев «ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». «Украина вступит в НАТО. Вопрос не в том, вступит ли, а в том, когда», — добавил Столтенберг.

Москва неоднократно говорила о готовности к мирным переговорам с Киевом, но с учетом ее позиции. Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями на основании результатов проведенных там референдумов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять», — заявил в конце 2023 года президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также называл предпочтительным для Москвы мирное урегулирование конфликта. По его словам, продолжение военной операции на Украине обусловлено нежеланием Киева и западных стран учитывать соображения России.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией, пока ей руководит Путин. Это решение последовало после подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ее состав. Украинская сторона настаивает на полном выводе российских войск за границы 1991 года, включая Крым.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорил о наличии порядка десяти планов по урегулированию конфликта на Украине, из них три-четыре пока засекречены.