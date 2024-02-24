Генсек НАТО не увидел подготовки России к миру на Украине
Ситуация на поле боя на Украине остается чрезвычайно серьезной, нет признаков подготовки России к миру, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его заявление в связи со второй годовщиной конфликта приводит пресс-служба Североатлантического альянса.
«Но мы не должны падать духом. Украина вновь и вновь демонстрирует отличное мастерство и непоколебимую решимость, — заявил генсек НАТО. — Украина сохраняет свою свободу и независимость».
По его словам, это стало возможным в том числе благодаря военной и экономической поддержке со стороны ее союзников в НАТО. Столтенберг сообщил, что помимо пакетов помощи Киеву, о которых было объявлено в последние дни, готовятся дополнительные меры.
Он также подчеркнул, что сейчас Киев «ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». «Украина вступит в НАТО. Вопрос не в том, вступит ли, а в том, когда», — добавил Столтенберг.
говорила о готовности к мирным переговорам с Киевом, но с учетом ее позиции. Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями на основании результатов проведенных там референдумов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять», — заявил в конце 2023 года президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также называл предпочтительным для Москвы мирное урегулирование конфликта. По его словам, продолжение военной операции на Украине обусловлено нежеланием Киева и западных стран учитывать соображения России.
Президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией, пока ей руководит Путин. Это решение последовало после подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ее состав. Украинская сторона настаивает на полном выводе российских войск за границы 1991 года, включая Крым.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорил о наличии порядка десяти планов по урегулированию конфликта на Украине, из них три-четыре пока засекречены.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний