Палата представителей США ушла на перерыв, не проголосовав по помощи Украине

Палата представителей ушла на перерыв без согласования помощи Украине

Палата представителей конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты.

Сенат США, который контролируют демократы, 13 февраля одобрил законопроект, предусматривающий $95 млрд на помощь этим странам.

Проект должна рассмотреть палата представителей — ее контролируют республиканцы, выступающие против инициативы. Вероятность того, что проект будет принят палатой, мала, отметил Reuters.

Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.

В начале февраля 2024-го военнослужащие ВСУ рассказали The Wall Street Journal о том, что вынуждены экономить боеприпасы и использовать их только в «критических» ситуациях. Представитель Службы безопасности Украины заявил изданию, что на один выпущенный украинцами снаряд приходится десять российских.

Москва осуждает помощь, которую Запад предоставляет Украине. Президент Владимир Путин ранее заявил, что без поддержки других стран система обороны Украины продержится всего неделю.