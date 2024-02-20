Зеленский заявил о тяжелой ситуации на нескольких участках фронта
На Украине сложилась тяжелая ситуация на нескольких участках линии боевого соприкосновения, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном обращении к гражданам, которое опубликовано на его сайте.
«Вернулись с Харьковщины с позиций наших воинов на купянском направлении. <...> Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта», — рассказал Зеленский.
Он также указал на то, что ВСУ не хватает вооружения и военной техники, и отметил задержку поставок западной помощи.
В ходе визита в Харьковскую область Зеленский не только посетил позиции военных, но и пообщался с ранеными в госпитале в Харькове и вручил им госнаграды.
16 февраля о плохой для украинской армии ситуации на фронте заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью газете Liberation. Он связал сложности, которые испытывают ВСУ, с нехваткой боеприпасов, однако в то же время отметил, что обстановка не критическая.
В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки под Донецком — боевые действия в этом районе продолжались последние несколько месяцев. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города.
На купянском направлении российское военное ведомство сообщало об отражении атак украинских сил, уничтожении военной техники, в том числе западной (например, танка Leopard) и потерях в живой силе ВСУ.
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