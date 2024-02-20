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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о тяжелой ситуации на нескольких участках фронта

Зеленский заявил о тяжелой для Украины ситуации на харьковском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский связал это с нехваткой боеприпасов и военной техники, в том числе из-за задержки в получении западной помощи. Россия осуждает оказание военной помощи Украине
Фото: Ян Доброносов / Reuters
Фото: Ян Доброносов / Reuters

На Украине сложилась тяжелая ситуация на нескольких участках линии боевого соприкосновения, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном обращении к гражданам, которое опубликовано на его сайте.

«Вернулись с Харьковщины с позиций наших воинов на купянском направлении. <...> Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта», — рассказал Зеленский.

Он также указал на то, что ВСУ не хватает вооружения и военной техники, и отметил задержку поставок западной помощи.

В ходе визита в Харьковскую область Зеленский не только посетил позиции военных, но и пообщался с ранеными в госпитале в Харькове и вручил им госнаграды.

Минобороны назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

16 февраля о плохой для украинской армии ситуации на фронте заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью газете Liberation. Он связал сложности, которые испытывают ВСУ, с нехваткой боеприпасов, однако в то же время отметил, что обстановка не критическая.

В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки под Донецком — боевые действия в этом районе продолжались последние несколько месяцев. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города.

На купянском направлении российское военное ведомство сообщало об отражении атак украинских сил, уничтожении военной техники, в том числе западной (например, танка Leopard) и потерях в живой силе ВСУ.

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Владимир Зеленский ВСУ Харьковская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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