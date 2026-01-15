США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой

США захватили шестой по счету танкер, связанный с Венесуэлой, — Veronica. Американские власти обвиняют судно в перевозке подсанкционной нефти. Операция была проведена «на рассвете» и «без происшествий», заявило командование

Корабль Береговой охраны США (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Военные США задержали в Карибском бассейне еще один танкер — судно под названием Veronica, заявило Южное командование вооруженных сил США. Американские власти обвиняют танкер в перевозке подсанкционной нефти.

Командование уточнило, что операция была проведена «на рассвете». Американские военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий». «Единственная нефть, вывозимая из Венесуэлы, будет та, чья транспортировка будет осуществляться надлежащим образом и в соответствии с законом», — говорится в сообщении командования в Х.

Это уже шестой танкер, захваченный американскими военными, отмечает Reuters. Операция была проведена накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, указывает агентство. Американский лидер называл Мачадо «борцом за свободу», но отказался поддержать ее выдвижение на пост президента Венесуэлы. После захвата Николаса Мадуро американскими военными временно исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный 9 января в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго.

В числе захваченных американскими военными судов — следовавший под российским флагом танкер Marinera. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы. Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и пообещала уголовные обвинения «всем причастным».