Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью

Bloomberg утверждает, что на танкере 730 тыс. барр. нефти марки Ural. Судно отклонилось от курса и подало сигнал Not under command

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Танкер «Прогресс», находящийся под санкциями за перевозку российской нефти, дрейфует в Средиземном море около берегов Алжира, пишет Bloomberg, изучив данные отслеживания.

Агентство утверждает, что на танкере 730 тыс. барр. нефти марки Ural.

В базе портала Vesselfinder есть несколько судов с этим названием. Одно из них три дня назад, 20 января, передало сигнал с судового транспондера, находясь неполадку от северо-восточного побережья Алжира. По сведениям портала, танкер направляется из Приморска в Порт-Саид в Египте, планируемая дата прибытия — 28 января.

Как пишет Bloomberg, судно следовало на восток вдоль африканского побережья, днем 21 января внезапно развернулось в северном направлении, а ранним утром следующего дня навигационный статус изменился на «Не управляется» (англ. — Not under command), скорость упала до одного узла. В пятницу, 23 января, статус и скорость не изменились.

Согласно международным правилам предотвращения столкновений на море 1972 года, статус «Не управляется» относится к судну, «не находящемуся под управлением», которое в силу каких-либо исключительных обстоятельств не может маневрировать в соответствии с требованиями правил и, соответственно, не может уступить дорогу другому судну.

Выход судна на линии судоходных путей и последующее изменение навигационного статуса со снижением скорости говорят о механической неисправности, пишет агентство.