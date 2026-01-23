 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью

Bloomberg: в Средиземном море потерял управление танкер с российской нефтью
Bloomberg утверждает, что на танкере 730 тыс. барр. нефти марки Ural. Судно отклонилось от курса и подало сигнал Not under command
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Танкер «Прогресс», находящийся под санкциями за перевозку российской нефти, дрейфует в Средиземном море около берегов Алжира, пишет Bloomberg, изучив данные отслеживания.

Агентство утверждает, что на танкере 730 тыс. барр. нефти марки Ural.

В базе портала Vesselfinder есть несколько судов с этим названием. Одно из них три дня назад, 20 января, передало сигнал с судового транспондера, находясь неполадку от северо-восточного побережья Алжира. По сведениям портала, танкер направляется из Приморска в Порт-Саид в Египте, планируемая дата прибытия — 28 января.

Как пишет Bloomberg, судно следовало на восток вдоль африканского побережья, днем 21 января внезапно развернулось в северном направлении, а ранним утром следующего дня навигационный статус изменился на «Не управляется» (англ. — Not under command), скорость упала до одного узла. В пятницу, 23 января, статус и скорость не изменились.

Согласно международным правилам предотвращения столкновений на море 1972 года, статус «Не управляется» относится к судну, «не находящемуся под управлением», которое в силу каких-либо исключительных обстоятельств не может маневрировать в соответствии с требованиями правил и, соответственно, не может уступить дорогу другому судну.

Выход судна на линии судоходных путей и последующее изменение навигационного статуса со снижением скорости говорят о механической неисправности, пишет агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Средиземное море танкер теневой флот
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Цены на серебро впервые в истории превысили $100 за унцию Инвестиции, 18:51
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
Цены на новостройки обгонят инфляцию: прогноз на 2026 год. ВидеоПодписка на РБК, 18:47 
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55