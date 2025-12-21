В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

Ранним утром 20 декабря американская береговая охрана при поддержке Пентагона задержали нефтяной танкер, который в последний раз заходил в порт Венесуэлы, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Соединенные Штаты будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим», — написала она в Х.

О задержании подсанкционного судна вблизи Венесуэлы ранее сообщил Reuters. Как рассказали The New York Times американский чиновник и два источника, связанных с нефтяной промышленностью Венесуэлы, силы США взяли на абордаж танкер Centuries под флагом Панамы, перевозивший венесуэльскую нефть.

По словам собеседников газеты, груз принадлежит «известному китайскому нефтетрейдеру», который в прошлом поставлял венесуэльскую сырую нефть на китайские нефтеперерабатывающие заводы. По данным NYT, танкер Centuries не входит в санкционный список США.

В первой половине декабря США задержали другое судно — крупнотоннажный танкер с венесуэльской нефтью Skipper. Тогда власти США заявили, что его использовали в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее,

После этого Каракас начал выводить военные корабли для защиты танкеров. NYT писала, что это повышает риск военной конфронтации между США и Венесуэлой.

Материал дополняется.