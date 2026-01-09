 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters узнал о захвате пятого танкера из-за венесуэльской нефти

Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Военно-морские силы США «находятся в процессе захвата» танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Танкер Olina, который, согласно публичной судоходной базе данных Equasis, шел под флагом Восточного Тимора, ранее выходил из территориальных вод Венесуэлы и вернулся в этот район. В пятницу, 9 января, началось задержание, рассказал агентству осведомленный источник в судоходной отрасли.

По данным источника, танкер Olina отплыл от Венесуэлы на прошлой неделе, вскоре после захвата президента страны Николаса Мадуро спецназом США. На тот момент судно было полностью загружено нефтью. Возвращался к берегам Венесуэлы танкер также полностью нагруженным, пишет агентство.

В январе 2025 года этот танкер (тогда под названием Minerva M.) попал под санкции США. Вашингтон счел судно частью «теневого флота».

The Wall Street Jornal (WSJ) также сообщила о захвате танкера Olina со ссылкой на официальных лиц и компанию Vanguard, занимающуюся отслеживанием судов. По данным газеты, танкер ранее попал под санкции США из-за транспортировки российской нефти.

Материал дополняется.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
