Американские военные захватили еще один танкер

Вслед за Marinera американские военные захватили танкер Sophia. Его задержание прошло в Карибском море

США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США.

«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.

Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.

Американские военные не указали, под какими именно флагами ходили оба танкера.