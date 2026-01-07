Американские военные захватили еще один танкер
США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США.
«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — говорится в сообщении.
К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.
Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.
Американские военные не указали, под какими именно флагами ходили оба танкера.
