 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Американские военные захватили еще один танкер

Вслед за Marinera американские военные захватили танкер Sophia. Его задержание прошло в Карибском море

США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США.

«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.

Американские военные захватили еще один танкер
Video

Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.

Американские военные не указали, под какими именно флагами ходили оба танкера.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
танкер теневой флот
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Турции 212 функционеров были уличены в незаконных ставках на матчи Спорт, 18:13
Зеленский призвал США выкрасть Кадырова как Мадуро Политика, 18:10
Москва отреагировала на захват танкера под российским флагом Политика, 18:06
США захватили танкер с российским флагом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:01
Американские военные захватили еще один танкер Политика, 17:42
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс Общество, 17:28
США объяснили захват танкера под российским флагом в Атлантике Политика, 17:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg узнал о вербовке наемников через Discord Политика, 17:03
Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ Спорт, 16:54
Житель Подольска взорвал гранату и погиб Общество, 16:09
Меняйся на 10%: простой способ достигать целей без сопротивленияПодписка на РБК, 16:03
США захватили танкер с российским флагом Политика, 16:00
Победитель «Дакара» 2025 года сошел с дистанции Спорт, 15:52
NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы Политика, 15:46