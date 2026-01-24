В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос с Украиной

Урегулирование конфликта на Украине без решения территориального вопроса невозможно. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал Полищук. Он также добавил, что необходимо уважать право на самоопределение жителей новых российских регионов.

23 января в Абу-Даби началась трехсторонняя встреча переговорщиков из России, Украины и США. В российскую делегацию вошли спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица и другие — всего десять человек. От США в Абу-Даби направились спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Первые раунды встречи прошли в максимально закрытом режиме. На них не присутствовали журналисты, а само место проведения переговоров не было названо. По сведениям ТАСС, главной темой переговоров стали буферная зона и механизмы контроля. Европа настаивала на том, чтобы Киев достиг «энергетического перемирия».