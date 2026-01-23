Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий
Украина может потерять куда бо́льшие территории, чем сейчас, если соглашения о мирном урегулировании конфликта не удастся достичь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.
«Я думал, [президент России Владимир] Путин хочет ее [Украину] целиком. Может, так и есть. Но он туда не войдет, если только не будет такого, что мы не достигнем сделки», — сказал Трамп.
Президент США в мае 2025 года выступил с похожим заявлением. Тогда он выразил мнение, что «России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину».
«И если бы не я, они бы продолжали», — добавил Трамп.
В ходе той же беседы после участия в Давосском экономическом форуме Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, для урегулирования конфликта на Украине на уступки придется пойти всем сторонам.
У американского лидера спросили, на какие уступки готов пойти Путин, чтобы достичь прекращения конфликта.
«Он пойдет на уступки. Все пойдут на уступки, чтобы достичь этого (окончания конфликта. — РБК). Европа будет частью этого. Это [принесет больше пользы] Европе, чем мне, я делаю это больше для Европы, чем для себя. <...> У меня есть возможность добиться этого. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — ответил Трамп.
Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле.
В марте Путин сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. Конфликт завершился бы мгновенно, если бы Киев вывел свои войска из регионов, вошедших в состав России, пояснял Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — говорил он.
Минобороны России также сообщало о наступлении в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Российские военные, в частности взятием под контроль территорий в Харьковской и Сумской областях, создают зону безопасности, пояснял Путин. Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты приграничных регионов, отмечал он.
