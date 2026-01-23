 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
По словам Трампа, Киев может лишиться еще бо́льших территорий, если сделка об урегулировании конфликта не будет заключена. Путин подчеркивал, что Москве нужна не капитуляция Украины, а признание реалий на земле

Украина может потерять куда бо́льшие территории, чем сейчас, если соглашения о мирном урегулировании конфликта не удастся достичь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.

«Я думал, [президент России Владимир] Путин хочет ее [Украину] целиком. Может, так и есть. Но он туда не войдет, если только не будет такого, что мы не достигнем сделки», — сказал Трамп.

Президент США в мае 2025 года выступил с похожим заявлением. Тогда он выразил мнение, что «России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину».

«И если бы не я, они бы продолжали», — добавил Трамп.

В ходе той же беседы после участия в Давосском экономическом форуме Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, для урегулирования конфликта на Украине на уступки придется пойти всем сторонам.

Трамп заявил о необходимости уступок со стороны «всех» по Украине
Политика
Дональд Трамп

У американского лидера спросили, на какие уступки готов пойти Путин, чтобы достичь прекращения конфликта.

«Он пойдет на уступки. Все пойдут на уступки, чтобы достичь этого (окончания конфликта. — РБК). Европа будет частью этого. Это [принесет больше пользы] Европе, чем мне, я делаю это больше для Европы, чем для себя. <...> У меня есть возможность добиться этого. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — ответил Трамп.

Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле.

В марте Путин сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. Конфликт завершился бы мгновенно, если бы Киев вывел свои войска из регионов, вошедших в состав России, пояснял Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — говорил он.

Минобороны России также сообщало о наступлении в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Российские военные, в частности взятием под контроль территорий в Харьковской и Сумской областях, создают зону безопасности, пояснял Путин. Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты приграничных регионов, отмечал он.

