WP сообщила о риске «капитуляции» Трампа в случае его встречи с Путиным

По мнению ряда республиканцев, Россия может получить желаемое в вопросе урегулирования конфликта в случае встречи Трампа и Путина. Путин говорил, что Москва открыта к диалогу с администрацией Трампа, в том числе по Украине

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В случае встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Москва может добиться желаемого в вопросе урегулирования конфликта на Украине, полагают ряд республиканцев, пишет The Washington Post.

«Трамп продемонстрирует, что он положил конец войне. Но он капитулирует. Путин получит желаемое», — считает один из членов Республиканской партии.

Накануне американский лидер потребовал от России согласиться на сделку по Украине, в противном случае он пригрозил высокими тарифами и санкциями. «Успокойтесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — заявил он. Трамп предложил Москве два способа прекратить конфликт: легкий и трудный. Так, Россия должна согласиться на условия США, а в случае отказа от сделки «у него не будет другого выбора, кроме как установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», предупредил президент.

В Кремле не увидели ничего нового в угрозах санкциями. «Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. «Ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал Песков. Путин говорил, что Москва открыта к диалогу с администрацией республиканца, в том числе по Украине. Однако, по его словам, основной целью урегулирования должны быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка» с целью перегруппировки и продолжения конфликта, а «долгосрочный мир», основанный на «уважении законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе».

Киев пойдет на переговоры с Москвой только при условии гарантий со стороны Вашингтона, подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский.

Трамп неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным. Путин также выражал готовность к их встрече.