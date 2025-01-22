 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп назвал два способа, как покончить с украинским конфликтом

Трамп: остановить конфликт на Украине можно легким или трудным способом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный. В первом случае Москва должна согласиться на условия Вашингтона, следует из публикации главы американской администрации в социальной сети Truth Social.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше», — написал Трамп.

Он добавил, что не желает «причинить вред России», но если сделка не будет заключена, «у него не будет другого выбора, кроме как установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам». Так президент США описал второй способ выхода из ситуации.

Трамп заверил, что не хочет причинить вред России
Политика
Дональд Трамп

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Президент России Владимир Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти четыре региона и Крым частью России. Также Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины и снятии международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

В день инаугурации Трампа 20 января Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заверил, что не хочет причинить вред России
Политика
Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями
Политика
Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при Трампе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 19:20
Какие проблемы бизнеса помогает решить видеоаналитикаОтрасли, 20:06
В Минобороны Сирии сообщили о продолжении переговоров насчет баз РоссииПолитика, 20:01
Трамп назвал два способа, как покончить с украинским конфликтомПолитика, 19:49
На юге Германии мужчина зарезал в парке взрослого и ребенкаОбщество, 19:48
«Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд в КХЛСпорт, 19:47
Депутат попросил ЦБ разобраться со списанием денег участника спецоперацииОбщество, 19:41
Умара Нурмагомедова отстранили от боев на полгодаСпорт, 19:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп заверил, что не хочет причинить вред РоссииПолитика, 19:31
Почему падает доллар: 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на годИнвестиции, 19:18
Меняйло рассказал о «бытовом инциденте на дороге» с участием своего сынаОбщество, 19:16
Две семьи в Красногорске пожаловались на возможное отравление дихлофосомОбщество, 19:09
Сакральный металл: что нужно знать об отношении индийцев к золотуОтрасли, 19:05
Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциямиПолитика, 19:02
Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курортеПолитика, 19:01