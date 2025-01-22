Трамп назвал два способа, как покончить с украинским конфликтом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный. В первом случае Москва должна согласиться на условия Вашингтона, следует из публикации главы американской администрации в социальной сети Truth Social.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше», — написал Трамп.

Он добавил, что не желает «причинить вред России», но если сделка не будет заключена, «у него не будет другого выбора, кроме как установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам». Так президент США описал второй способ выхода из ситуации.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Президент России Владимир Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти четыре региона и Крым частью России. Также Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины и снятии международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

В день инаугурации Трампа 20 января Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.