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Кремль ответил на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Кремль: Путин открыт к встрече с Трампом
Трамп ранее заявил о подготовке встречи с Путиным; до этого он говорил, что такая встреча может произойти после инаугурации. Российский президент в конце декабря также говорил о готовности встретиться с Трампом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Global Look Press)

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что открыт к контактам с иностранными лидерами, в том числе с избранным американским лидером Дональдом Трампом, для такого диалога никаких условий не требуется, только политическая воля и обоюдное желание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова Трампа, который сказал, что Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка.

«Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет, исходим из обоюдной готовности к встрече; по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — отметил Песков.

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Дональд Трамп

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. И до, и после победы на президентских выборах республиканец заявлял о цели организовать переговоры между Москвой и Киевом.

Трамп не уточнял, где и когда может произойти его встреча с Путиным, и отмечал, что стоит дождаться 20 января (дата инаугурации и вступления политика в должность президента США). В Кремле накануне, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным. В то же время в конце декабря российский лидер говорил, что готов к встрече с Трампом.

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