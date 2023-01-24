Владимир Путин: россиян не так просто оболванить благодаря их характеру

Путин заявил, что россиян не так просто оболванить фейками

Российский президент уверен, что россияне обладают устойчивостью к восприятию дезинформации и фейков, связанных со спецоперацией на Украине

Россияне устойчивы к дезинформации и фейкам, считает президент России Владимир Путин.

«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — сказал он на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым (цитата по ТАСС).

Белгородский губернатор заявил президенту, что украинская сторона развязала «информационную войну против жителей региона» и выступает с угрозами. Однако, отметил Гладков, если в течение в первых месяцев проведения спецоперации жители области не были подготовлены к этому, то к настоящему времени «они уже понимают, как отличить правду от лжи».

Путин также отметил, что власти региона эффективно сработают над стабилизацией ситуации. «В сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно. <...> Все ваши меры, направленные на стабилизацию ситуации, — эффективные, и думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае», — сказал Путин.

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