В постпредстве России обвинили ООН в распространении «оголтелых фейков»

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Россия считает недопустимым распространение «оголтелых фейков» через площадки ООН, заявил пресс-секретарь российского постпредства при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи.

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных», — сказал дипломат.

Он призвал обеспечить беспристрастное освещение международных событий, в том числе конфликта на Украине, на площадках ООН.

В середине октября Паттен заявила, что российские военные на Украине используют препарат «Виагра» для сексуального насилия. В российском МИДе сочли ее заявления «извращенной фантазией». «Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.