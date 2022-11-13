Минобороны обвинило Киев в распространении фейков о мобилизации в России

Возобновления призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, данные об этом намеренно распространяют киевские власти, чтобы «оказать информационное воздействие на население России», заявили в Минобороны

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Киевские власти намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации, это не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.

Так в военном ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений россиян на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — сказано в сообщении Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

В военном ведомстве отметили, что каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен, никаких дополнительных мероприятий не планируется. Там также призвали россиян использовать только официальные источники информации, а при возникновении проблемных ситуаций обращаться к государственным структурам или специалистам горячей линии.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии.

28 октября он сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. Однако после завершения призыва по частичной мобилизации россиянам продолжали приходить повестки в военкомат. Как пояснил глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов, это происходит из-за того, что военкоматам необходимо обновить базы данных. «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — сказал он.

По словам президента Владимира Путина, сейчас в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, около 50 тыс. из них — в боевых подразделениях. Всего, как говорил в начале ноября Путин, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.