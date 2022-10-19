МВД назвало число уголовных и административных дел за дискредитацию армии

Глава МВД Колокольцев: в России завели более 100 уголовных дел о дискредитации армии

После появления в российском законодательстве статьи о дискредитации армии по ней завели более сотни уголовных дел, сообщил глава МВД. Понятие «дискредитация ВС» появилось в КоАП и УК в марте, вскоре после начала спецоперации

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России с даты введения административного и уголовного наказания за дискредитацию армии заведено более 100 уголовных дел, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«За дискредитацию Вооруженных сил и распространение недостоверных сведений об их использовании пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел», — сказал министр.

Колокольцев заявил, что «одной из главных угроз» безопасности России служит распространение экстремистской идеологии и органы безопасности считают одной из свои первоочередных задач «вывести из-под удара молодежь как наиболее легкую мишень для радикалов». Кроме того, «недружественные России» государства «не оставляют попыток вызвать рост протестных настроений». Очередной такой всплеск, по словам министра, был зафиксирован в начале сентября.

«Предоставленный законами от 4 марта дополнительный инструментарий позволил органам внутренних дел действовать на опережение и своевременно изолировать тех, кто раскачивает ситуацию. Определенный всплеск несогласованных акций произошел в ряде субъектов в начале сентября. Все они были пресечены, осложнения обстановки не допущено. Вместе с Роскомнадзором ограничен доступ к 150 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и иные сведения, направленные на дестабилизацию российского общества», — отрапортовал глава МВД.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России 4 марта. За нарушение новой ст. 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если для распространения фейков использовалось служебное положение или были выявлены корыстные побуждения, штраф увеличивается до 5 млн руб., а срок заключения — до пяти—десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro Pro Пять самых частых травм во время занятий спортом Пять самых частых травм во время занятий спортом Инструкции Pro Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Статьи Pro Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Статьи Pro NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти Статьи Pro Сменить работу в 2022 году и не пожалеть о решении: как надо действовать Сменить работу в 2022 году и не пожалеть о решении: как надо действовать Инструкции Pro Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Статьи Pro Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Инструкции Pro О чем не нужно писать в резюме на английском языке О чем не нужно писать в резюме на английском языке Инструкции

В России также применяется схожая с уголовной статьей о фейках ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. После неоднократного привлечения к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело по ст. 280.3. УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»). По ней может уже грозить до пяти лет лишения свободы.

Согласно статистике, опубликованной Верховным судом, за первые три месяца с момента появления административной статьи о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) по ней оштрафовали 2504 человека, а общая сумма штрафов составила 85,7 млн руб. За тот же период не было вынесено ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3). Наказание по ней наступает, если гражданин в течение года до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.

По статье за фейки об армии (ст. 207.3 УК) вынесен пока только один приговор. В начале июля мундеп Красносельского района Алексей Горинов был приговорен Мещанским районным судом к семи годам тюремного заключения по ч. 2 ст. 207.3 УК. По данным следствия, во время заседания совета депутатов он «неправильно» назвал российскую военную операцию, без ссылки на официальные источники сообщил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. Горинов отрицает свою вину и утверждает, что высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Из судебной статистики также следует, что в первом полугодии суды рассмотрели всего 16 151 дело об организации или участии в незаконных митингах: 14 180 человек были оштрафованы на 171 млн руб., 1465 — отправлены под арест, а 361 — на обязательные работы. В первом полугодии прошлого года таких дел было больше почти на четверть (19 560). Зато выросло число приговоров по ст. 280 УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя).