Число дел о дискредитации российской армии приблизилось к 5 тысячам

За восемь месяцев в российские суды поступило около 4800 дел о дискредитации российской армии. В каких регионах их больше всего, какое наказание суды назначают чаще всего и когда оно может быть отменено — в материале РБК

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С марта по октябрь в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), следует из проанализированной РБК статистики системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов по состоянию на 19 октября. Из них 3406 дел зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах. Дела в системе появляются с задержкой, данные обновляются каждый день.

На прошлой неделе, выступая в Госдуме, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений, связанных с дискредитацией вооруженных сил и распространением недостоверных сведений об их использовании.

Ст. 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности») появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после того как Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Дела о дискредитации вооруженных сил поступали в судебные органы практически ежедневно — за период с 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали новые материалы только 39 дней — в основном это были выходные и праздничные дни. Пики пришлись на три даты: 14 марта (70 дел), 11 мая, первый день после майских праздников (67 дел), и 22 сентября (52 дела).

В каких регионах в суды поступило больше всего дел о дискредитации

Самое большое число дел по ст. 20.3.3 КоАП зафиксировано в Москве: с 4 марта по 19 октября в районные суды первой инстанции поступило 632 дела. Следом идет Санкт-Петербург, но там дел, зарегистрированных судами первой инстанции, в 2,5 раза меньше — 247. В десятку субъектов — лидеров по числу поступивших дел о дискредитации вошли также Краснодарский край (164 дела), Крым (140), Калининградская область (123), Пермский край (82), Самарская область (79), Республика Коми (77), Карелия (73), Архангельск (70).

В то же время в Карачаево-Черкесской Республике с момента введения ответственности за дискредитацию рассматривалось только одно такое дело, в Туве — четыре. Относительно небольшое число дел поступило в суды Омской области (8) и Дагестана (9).

Согласно данным ГАС «Правосудие», на 19 октября в судах нескольких регионов не зафиксировано ни одного дела по ст. 20.3.3 КоАП — это Северная Осетия, Чечня, а также Башкирия, Татарстан, Чувашия, Новгородская и Кировская области.

Отчасти это может объясняться сбоями или ошибками в загрузке данных — в ряде субъектов система показывала дела вышестоящих судов, которые находятся уже в стадии обжалования, при этом не фиксировала дела в первой инстанции. В пресс-службе Верховного суда Башкирии в ответ на запрос РБК сообщили, что суды республики рассмотрели 63 дела о дискредитации вооруженных сил, 54 лица были оштрафованы. «С нашей стороны акты прикрепляются и обезличиваются в установленном порядке», — подчеркнули там. В Верховном суде Чувашской Республики сообщили о 13 делах по ст. 20.3.3 КоАП, а в Кировском областном суде — о восьми делах, которые находятся в процессе обжалования (точное число дел первой инстанции по региону сказать затруднились).

РБК направил запросы в Нижегородский областной суд, Верховные суды Татарстана, Северной Осетии и Чечни.

Как суды подходят к делам о дискредитации

Из 3406 дел, поступивших в суды первой инстанции, 2538 окончились штрафом (в большинстве случаев в судебных актах информация о его сумме не публикуется), 138 дел было прекращено, по 305 судья принял решение о возврате протокола из-за нарушений при его оформлении. К ответственности привлекали за антивоенные плакаты и лозунги, нашивки на одежде и рюкзаках, следует из судебных актов.

Общая сумма назначенных штрафов за дискредитацию, по статистике Верховного суда, только за первое полугодие 2022 года (с марта по июнь) составила 85,7 млн руб.

По словам старшего партнера проекта «Сетевые свободы», адвоката Станислава Селезнева, если в первые несколько месяцев наказание назначалось в основном за публичные акции в форме пикетов, то затем стали все чаще привлекать к ответственности за посты в социальных сетях. «Суды в 2022 году окончательно встали на позицию прокуратуры, согласно которой в рамках КоАП для постов в интернете не существует сроков давности», — сказал РБК Селезнев, добавив, что сейчас уличная активность снизилась.

По мнению Селезнева, в судах сохраняется ситуация с низким стандартом доказывания: несмотря на появление методических указаний Минюста о правиле лингвистических экспертиз по делам о дискредитации, большинство дел рассматривается без оглядки на них. Ранее о появлении таких указаний сообщал «Коммерсантъ»: дискредитация в них определяется как «умышленные действия на подрыв доверия», а в материалах дела «должно иметь место побуждение к мнению».

При этом в некоторых случаях производство по ст. 20.3.3 КоАП прекращалось. Так, Центральный районный суд Читы отказался инкриминировать ее жителю города, сорвавшему нижнюю часть буквы Z на автомобиле: суд указал, что действия признаются публичными, когда они направлены на неопределенное число лиц, а житель сорвал букву тайно, убедившись, что рядом с ним никого нет. Поступок был переквалифицирован по статье «Хулиганство», назначен штраф 500 руб.

Вологодский городской суд прекратил производство по делу в отношении гражданина, выкрикнувшего антивоенный лозунг в подъезде дома 9 мая: суд принял во внимание его объяснение, что он сделал это в ходе конфликта с соседом, «который стал замахиваться на него», указано в судебном акте.

Насколько эффективным оказывается обжалование решений суда

Из 3406 решений судов первой инстанции было обжаловано около 40% — 1439. Суды в большинстве случаев оставляют жалобы граждан и их защитников без удовлетворения: 950 постановлений районных судов оставлено без изменений. Из 289 обжалований в Москве суды отменили решение о штрафе лишь дважды — 22 августа и 9 сентября.

В первом случае к административной ответственности привлекли члена участковой комиссии с правом решающего голоса без согласия прокурора субъекта, как предполагает закон об основных избирательных правах граждан (согласно решению, 8 мая член комиссии встал с плакатом напротив Минобороны). Мосгорсуд отменил решение районного суда о назначении штрафа — направление дела на новое рассмотрение было невозможно из-за истечения срока давности.

Во втором случае речь также шла о процессуальных нарушениях. Участковый, составляя протокол о дискредитации по итогам мониторинга одной из соцсетей, должным образом не уведомил привлекаемого к ответственности — извещение было направлено не по тому адресу, и протокол был составлен без его участия. Мосгорсуд посчитал это существенным нарушением закона и отменил штраф.

В других регионах, по данным ГАС «Правосудие», было несколько десятков случаев отмены вышестоящими судами решений о штрафе с прекращением производства по делу.

Например, Тюменский городской суд отменил жительнице штраф 40 тыс. руб. за зеленую ленточку на рюкзаке, мотивировав это недоказанностью вины. На заседании жительница Тюмени пояснила, что она является экологом и зеленую ленту использует давно — для призыва граждан «к бережному отношению к природе и ее защите». «Исходя из имеющихся в материалах дела скриншотов страниц из социальных сетей, в сети Интернет запущена акция «Зеленая лента» <...>. При этом указанные скриншоты с очевидностью не свидетельствуют, что данную акцию поддерживает [привлекаемая к ответственности] Б.А.В.», — указано в решении.

В Красноярском краевом суде дело прекратили из-за недопуска адвоката в момент составления протокола о нарушении (причиной стал пост в соцсетях), что нарушило право на защиту. Самарский областной суд основанием для отмены счел нарушения при составлении протокола — в нужных графах отсутствовали объяснения жительницы и ее подпись в получении копии документа. Во Владивостоке судья Приморского краевого суда отменил штраф главному редактору одной из газет за опубликованный материал, так как «в протоколе <...> не указано, какой именно текст опубликован в газете и каким образом публикация этого текста свидетельствует о наличии <...> правонарушения».

Решения судов оспаривали не только граждане, но и представители полиции. Сотрудники МВД, в частности, настаивали на корректности составления протоколов, если суд первой инстанции на этом основании не назначал наказание. В Ярославском областном суде майор полиции оспаривал срок давности правонарушения — по мнению сотрудника МВД, районный суд ошибочно опирался на дату размещения дискредитирующего ВС твита, а не на период, на протяжении которого пост был доступен в Сети. «Деяние имеет признаки продолжаемого и является длящимся», — подчеркнул он. В таких случаях дела отправлялись на новое рассмотрение. Всего, по данным ГАС «Правосудие», на новое рассмотрение было направлено 35 дел.