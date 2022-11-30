Google и YouTube выделили грант в $13,2 млн на борьбу с дезинформацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Дед Мороз зажег огни на елке в Берлине Общество, 09:45
Проверка режима Си на прочность: как протесты отразятся на экономике КНР Pro, 09:40
Минобрнауки напомнило о своей позиции по отсрочке для ученых Политика, 09:37
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 09:35
Губернатор сообщил о локализации пожара на брянском нефтехранилище Общество, 09:31
Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon Общество, 09:24
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Правительство поддержало отправку налоговых документов через «Госуслуги» Экономика, 09:10
Спасатели потушили пожар в красноярском ТЦ. Видео Общество, 09:07
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 09:00
ВТБ объявил о повышении ставки по ипотеке до 10,9% Финансы, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Точка входа: как работает поддержка молодых предпринимателей Дискуссионный клуб, 09:00
Китай конца 90-х: почему Индия стала проклятьем для российских импортеров Pro, 08:51
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
0 

Google и YouTube выделили грант в $13,2 млн на борьбу с дезинформацией

Грант в сумме $13,2 млн выделят некоммерческой организации Poynter Institute, которая владеет Международной сетью проверки фактов (IFCN). Планируется, что на ее базе будет создан глобальный фонд по борьбе с дезинформацией
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят $13,2 млн в качестве гранта Международной сети проверки фактов (IFCN) для борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге компании.

«Сегодня Google и YouTube объявляют о выделении гранта в размере 13,2 млн долларов Международной сети проверки фактов (IFCN) от некоммерческой организации Poynter Institute (Институт Пойнтера) для запуска нового глобального фонда проверки фактов для поддержки их сети из 135 организаций по проверке фактов из 65 стран, охватывающих более 80 языков», — говорится в сообщении.

В Google подчеркнули, что помощь людям в выявлении дезинформации является «глобальной задачей», а новый фонд поможет специалистам IFCN «масштабировать существующие операции или запускать новые, повышающие уровень информации, повышающие достоверность источников и уменьшающие вред ложной и дезинформации по всему миру». Фонд начнет свою работу в начале 2023 года.

Poynter Institute (Институт Пойнтера) — американская НКО, занимающаяся обучением журналистов и исследованиями в области журналистики. НКО является владельцем газеты Tampa Bay Times и Международной сети проверки фактов (IFCN). Также организация управляет сайтом по проверке фактов политических экспертов PolitiFact.com.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон усилил давление на Москву, в том числе обвиняя ее в ведении дезинформационных кампаний и в гибридной войне. Еще в январе Госдеп США обнародовал список примеров «ложных заявлений» Москвы насчет ситуации на Украине. Каждое утверждение ведомство приписало России и сопроводило собственным видением происходящего. В ответ на утверждения Москвы, что Киев выступает агрессором в российско-украинских отношениях, в Госдепе, напротив, обвинили в этом Москву и опровергли тезис, что именно Запад подталкивает Украину к конфликту.

Читайте на РБК Pro
Китай конца 90-х: почему Индия стала проклятьем для российских импортеров
Готовы ли вы сменить работу: плюсы и минусы такого решения
От каких акций избавляются Сорос, Куперман и другие миллиардеры
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX

В МИДе материал Госдепа тогда назвали «пассажем нечеловеческой лжи».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дезинформация google YouTube грант
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Twitter решил перестать бороться с дезинформацией о COVID-19
Политика
Небензя счел «вехой дезинформационной кампании» Совбез ООН по Украине
Политика
Британия сообщила о «фабрике троллей» по дезинформации об Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter