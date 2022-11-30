Google и YouTube выделили грант в $13,2 млн на борьбу с дезинформацией

Грант в сумме $13,2 млн выделят некоммерческой организации Poynter Institute, которая владеет Международной сетью проверки фактов (IFCN). Планируется, что на ее базе будет создан глобальный фонд по борьбе с дезинформацией

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Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят $13,2 млн в качестве гранта Международной сети проверки фактов (IFCN) для борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге компании.

«Сегодня Google и YouTube объявляют о выделении гранта в размере 13,2 млн долларов Международной сети проверки фактов (IFCN) от некоммерческой организации Poynter Institute (Институт Пойнтера) для запуска нового глобального фонда проверки фактов для поддержки их сети из 135 организаций по проверке фактов из 65 стран, охватывающих более 80 языков», — говорится в сообщении.

В Google подчеркнули, что помощь людям в выявлении дезинформации является «глобальной задачей», а новый фонд поможет специалистам IFCN «масштабировать существующие операции или запускать новые, повышающие уровень информации, повышающие достоверность источников и уменьшающие вред ложной и дезинформации по всему миру». Фонд начнет свою работу в начале 2023 года.

Poynter Institute (Институт Пойнтера) — американская НКО, занимающаяся обучением журналистов и исследованиями в области журналистики. НКО является владельцем газеты Tampa Bay Times и Международной сети проверки фактов (IFCN). Также организация управляет сайтом по проверке фактов политических экспертов PolitiFact.com.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон усилил давление на Москву, в том числе обвиняя ее в ведении дезинформационных кампаний и в гибридной войне. Еще в январе Госдеп США обнародовал список примеров «ложных заявлений» Москвы насчет ситуации на Украине. Каждое утверждение ведомство приписало России и сопроводило собственным видением происходящего. В ответ на утверждения Москвы, что Киев выступает агрессором в российско-украинских отношениях, в Госдепе, напротив, обвинили в этом Москву и опровергли тезис, что именно Запад подталкивает Украину к конфликту.

В МИДе материал Госдепа тогда назвали «пассажем нечеловеческой лжи».