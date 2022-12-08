Путин заявил, что «бредни» и «фейки» не должны мешать военным

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Не надо быть «особенно искушенным» в происходящем информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Кремле, передает ТАСС.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — подчеркнул президент.

После начала военной операции на Украине в Уголовный кодекс включили статью о фейках об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК). За публичное распространение таких материалов предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. При наличии отягчающих факторов (служебное положение, корыстные побуждения, мотивы вражды) штраф увеличивается до 5 млн руб., принудительные работы продлеваются до пяти лет, а лишение свободы — до десяти. В случае если распространение дезинформации повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит 10–15 лет.

В УК также появилась статья о наказании за дискредитацию армии (280.3 УК). После неоднократного привлечения к административной ответственности по схожей административной статье 20.3.3 КоАП дело могут завести по уголовной статье. По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.

По состоянию на 19 октября МВД зарегистрировало более 4,5 тыс. случаев дискредитации Вооруженных сил и распространения недостоверных сведений об их использовании, говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. К тому моменту также было заведено более 100 уголовных дел.

Минобороны, постпредство России при ООН и другие структуры обвиняли в распространении фейков Киев и представителей всемирной организации. Путин на встрече с матерями российских военнослужащих призвал их не доверять информации в интернете.

«Жизнь сложнее и многообразнее, чем показывают на экранах телевизора и даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи, там очень много информационных атак», — сказал президент. Он подчеркнул, что противник использует фейки в качестве информационного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призывал граждан ориентироваться на заявления президента и Минобороны. Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, в свою очередь, призвал регионы отслеживать сообщения на информационных ресурсах и в социальных сетях для выявления фактов разжигания межнациональной розни и фейков о Вооруженных силах.