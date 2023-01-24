CNN узнал об отчете разведки Украины об «уникальной угрозе» ЧВК «Вагнер»

В декабрьском отчете военной разведки Украины говорится, что бойцы ЧВК «представляют уникальную угрозу», не отступают с позиций без команды и проявляют «беспощадное отношение» на поле боя

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Украинская военная разведка в декабре 2022 года подготовила отчет о тактике бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в котором говорится, что группа показала эффективность в боях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), а украинским военным сложно ей противостоять. Выдержки из документа приводит CNN.

В отчете говорится, что ЧВК «Вагнер» «представляет собой уникальную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери». Как утверждается в документе, штурмовые группы не отступают с позиций без команды, а за самовольный отход команды грозит «расстрел на месте».

CNN сообщает, что украинской разведке удалось перехватить телефонные разговоры, которые свидетельствуют «о беспощадном отношении» вагнеровцев на поле боя. В частности, в одном из них шла речь о бойце, которого наказали за попытку сдаться украинской стороне. Подобные данные появлялись и ранее: в ноябре 2022 года в телеграм-каналах распространилось видео с казнью Евгения Нужина — мужчина называл себя бывшим заключенным, который воевал в рядах ЧВК, был взят в плен и перешел на сторону Украины. В Киеве сообщали, что Нужин был отправлен в Россию в рамках обмена пленными. Основатель ЧВК Евгений Пригожин, комментируя кадры с казнью, заявил, что Нужин «не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Позже он попросил прокуратуру провести проверку. По утверждению бизнесмена, опрошенные им сотрудники ЧВК «Вагнер» не участвовали в похищении или казни мужчины.

В отчете украинской разведки, о котором пишет CNN, говорится также, что раненых бойцов ЧВК зачастую на несколько часов оставляют на поле боя: «Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели». В случае, если попытка штурма не удалась, отступать они могут только ночью, утверждают в Киеве.

Согласно документу, силы вагнеровцев разворачиваются мобильными группами из десяти или менее бойцов, они используют РПГ и разведданные, полученные с беспилотников в реальном времени. Также члены группы пользуются коммуникационным оборудованием от американской компании Motorola. В корпорации заявили CNN, что приостановили продажи в России и прекратили в стране свою деятельность.

По данным Киева, «первую волну» атаки осуществляют заключенные, завербованные ЧВК, и их потери составляют до 80%. За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Бойцы ЧВК участвовали во взятии ряда населенных пунктов в ДНР в районе Артемовска, о чем сообщал Пригожин, это подтверждало российское Минобороны. В частности, они штурмовали Соледар. По данным министерства, села Двуречье и Краснополье также брали «добровольцы штурмовых отрядов» при огневой поддержке сил Южного военного округа.