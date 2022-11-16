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Подоляк заявил об обмене «бойца ЧВК Вагнера» из видео с кувалдой

Подоляк: убитый на видео кувалдой мужчина был передан в ходе обмена пленными
В Киеве утверждают, что Евгений Нужин дал письменное согласие на передачу России в ходе обмена пленными. Впоследствии в телеграм-каналах распространили видео его казни

«Бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин, видео с убийством которого распространили телеграм-каналы, согласился отправиться в Россию в ходе обмена пленными, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Подоляк отметил, что процедура обмена предусматривает, что пленный дал письменное согласие на его передачу другой стороне.

«У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано», — сказал замглавы офиса президента. По его словам, в случае с Нужиным эти правила были соблюдены.

Он также заявил, что обмен проходил в формате «пакет на пакет»: Украина получила 47 военнослужащих, Россия — «какое-то число своих». Информацию о том, что в обмен на Нужина Украина получила 20 военных он опроверг.

Видео с убийством мужчины было опубликовано в телеграм-канале GREY ZONE 12 ноября. В Совете по правам человека заявили, что канал «связывают с ЧВК Вагнера». Ролик состоит из нескольких фрагментов: мужчина представляется, дает интервью украинским журналистам и говорит, что добровольно перешел на сторону Киева. Затем Нужина показывают в темном помещении, его голова примотана к кирпичам скотчем. Он говорит, что в сентябре «осуществил свой план» по переходу на другую сторону. «11 ноября 2022 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит мужчина на записи. После этого мужчину бьют кувалдой по голове.

После пленения в начале сентября Нужин в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову рассказал, что сам родом из города Перевоз в Нижегородской области. Мужчина сообщил, что ему в 1999 году дали 24 года лишения свободы за убийство человека, а затем из-за неудачного побега добавили еще четыре года.

Комментируя видео бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, также являющийся основателем ЧВК Вагнера заявил, что «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Позже он обратился к генпрокурору с просьбой провести доследственную проверку по факту убийства Нужина. Пригожин посоветовал уточнить у американских спецслужб, при каких обстоятельствах Нужин попал на Украину и не участвовали ли в его казни западные силовики.Бизнесмен утверждает, что никто из опрошенных им сотрудников ЧВК Вагнера не участвовал в похищении или казни Нужина.

С просьбой провести проверку из-за видео с убийством ранее обратилась группа правозащитников из СПЧ. Они обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросили дать ответы на пять вопросов:

  • «Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании? Жив ли этот человек?»
  • «Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем?»
  • «Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека?»
  • «Кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение?»
  • «Как квалифицируется это с правовой точки зрения?»

Днем 15 ноября уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РБК, что следственные органы занялись проверкой. «Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.

В середине сентября телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовал кадры с похожим на Пригожина мужчиной, вербующим заключенных для участия в операции на Украине в одной из колоний. В «Конкорде» заявили, что человек на видео «чудовищно похож» на бизнесмена. В СПЧ призывали Генпрокуратуру объяснить вербовку заключенных, отметив, что их освобождение досрочно возможно только при помиловании, по УДО или амнистии. Пригожин в ответ сказал, что «кому эта тема нравится, детей своих на фронт отправьте».

Теги
Военная операция на Украине ЧВК Вагнера казнь Михаил Подоляк
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