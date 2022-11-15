Следствие проверит видео с казнью «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера»

По словам омбудсмена, любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства

Следственные органы занялись проверкой видео с предполагаемым убийством «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера», сообщила РБК уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Группа правозащитников из Совета по правам человека при президенте России ранее направила обращение по поводу видео главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. .

Ролик был опубликован 12 ноября в телеграм-канале GREY ZONE, который, как отмечают авторы обращения, «связывают с ЧВК Вагнера». Видео состоит из нескольких фрагментов, на которых запечатлен мужчина, называющий себя Евгением Нужиным. Он дает интервью журналистам и рассказывает, что добровольно перешел на сторону украинских войск.

В конце ролика Нужина показывают в темном помещении, а его голова примотана скотчем к кирпичам. Он рассказывает, что в сентябре «осуществил свой план» по переходу на другую сторону. «11 ноября 2022 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», – говорит мужчина на записи.

После этого неизвестный человек бьет Нужина по голове кувалдой.

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