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Пригожин фразой «собачья смерть» оценил видео «казни экс-бойца ЧВК»

В Сети распространилось видео с «казнью кувалдой экс-бойца ЧВК Вагнер», который перешел на сторону Украины. Пригожин счел, что тот «не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми людьми
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Видеозапись с казнью предполагаемого бывшего бойца ЧВК Вагнер Евгения Нужина является «прекрасной режиссерской работой», которая «смотрится на одном дыхании», заявил бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании во «ВКонтакте».

Бизнесмена спросили о видеозаписи, которая стала расходиться по социальным сетям. На кадрах мужчина, сообщает, что родился в 1967 году, стал участвовать в боевых действиях на Украине, чтобы «воевать против русских». По словам Нужина, 4 сентября он «осуществил свой план перехода на сторону Украины», но 11 ноября его ударили в Киеве и похитили в бессознательном состоянии. Мужчина добавил, что очнулся «в этом подвале», где его собрались судить, после чего неизвестный наносит ему несколько ударов кувалдой по голове.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало», — сказал Пригожин.

После пленения в начале сентября Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, сообщив, что родом из города Перевоз в Нижегородской области. Он рассказал, что его в 1999 году осудили на 24 года лишения свободы за убийство человека, из-за неудачного побега ему затем добавили четыре года заключения. В ноябре Нужин заявил, что хотел бы принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ в сентябре опубликовал видео, на котором похожий на Пригожина человек вербует заключенных для отправки на Украину. Он рассказывал заключенным, что те, кто согласится участвовать в спецоперации, не имеют права дезертировать или сдаться в плен. В «Конкорде» отметили, что мужчина в самом деле «чудовищно похож» на бизнесмена. Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России попросили Генпрокуратуру объяснить вербовку заключенных для участия в боевых действиях на Украине, подчеркнув, что осужденных можно освободить досрочно только в случае амнистии, помилования или по УДО.

«Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — предложил им Пригожин. Он отмечал, что «многие из нас с этой войны не вернутся».

Кремль считает Пригожина «болеющим душой за то, что происходит», а также «вносящим большой посильный вклад».

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Российское законодательство запрещает наемничество. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны УК предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — от четырех до восьми лет, а за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, — от семи до 15 лет.

При этом наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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