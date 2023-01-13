Минобороны оценило роль ЧВК Вагнера при взятии Соледара

Минобороны объявило о полном контроле над городом Соледар 13 января, отмечая, что в штурме участвовала разнородная группировка войск. Основатель ЧВК Вагнера при этом говорил, что город взяли исключительно бойцы ЧВК

Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнера (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Наступательные действия в районе Соледара осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в штурме городских кварталов, проявили мужество и самоотверженность. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

Таким образом в Минобороны ответили на «обращения СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск в освобождении от подразделений ВСУ города Соледар».

В военном ведомстве подчеркнули, что в наступлении на данном направлении принимали участие российские военнослужащие из разных группировок, в задачи которых входило блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрещение переброски в город резервов противника, пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера», — указали в Минобороны.

Ранее 13 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что у бойцов военной компании пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации. Бизнесмен выразил мнение, что значительный урон для ЧВК может нанести «внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят оставаться на своих местах». По его утверждению, в последнее время в СМИ ведется «активная работа», чтобы запретить упоминание ЧВК Вагнера.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Ожесточенные бои в районе последнего продолжались с начала декабря.

13 января Минобороны России объявило о полном контроле над городом Соледар в Донецкой народной республике. За два дня до этого — 11 января — о том, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию города, заявлял Евгений Пригожин. Он подчеркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

В официальной сводке Минобороны утверждало, что взятие Соледара стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск». При этом бойцы ЧВК Вагнера тогда упомянуты не были.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск (Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.