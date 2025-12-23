 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

Мадуро лучше самому уйти в отставку, заявил Трамп. Он назвал лидера Венесуэлы «плохим парнем» и допустил усиление давления для отстранения того от власти. Ранее глава Белого дома уже говорил, что дни Мадуро «сочтены»
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для президента Венесуэлы Николаса Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку. Его слова приводит Reuters.

Так Трамп ответил на вопрос журналистов, намерен ли он давлением заставить Мадуро отказаться от власти.

«Ну я думаю, что, вероятно, так и будет... Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так (самостоятельно уйти. — РБК) поступить. Мы это выясним», — сказал Трамп.

Однако, если Мадуро «будет вести себя жестко», это будет в последний раз, добавил глава Белого дома. «Он не друг Соединенных Штатов. Он очень плохой парень», — подчеркнул американский лидер.

Вместе с тем Трамп сказал, что США могут оставить себе конфискованную с танкеров у берегов Венесуэлы нефть. Ее можно продать или использовать для пополнения стратегических резервов Соединенных Штатов, пояснил президент.

Ранее сенатор Линдси Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле, назвав ту «наркотеррористическим государством».

В Венесуэле одобрили проект о борьбе с пиратством после захвата танкеров
Политика
Фото:DHS / Reuters

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией». Трамп говорил, что дни Мадуро «сочтены».

За декабрь США захватили три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы. Так, 10 декабря они остановили, по словам Трампа, «крупный» танкер Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries с 2 млн баррелей сырой нефти. 21 декабря США захватили третий нефтяной танкер — Bella 1.

До этого Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Обе страны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, сообщила The New York Times.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года, после серии ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков. С начала сентября было проведено по меньшей мере 23 таких операции в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 87 человек.

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент говорил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Москва поддерживает Венесуэлу и призвала администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом. Вторжение США в Венесуэлу приведет к «гуманитарной катастрофе», считает, в свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

