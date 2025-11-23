 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYT узнала о планах США провести переговоры с Россией по мирному плану

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
23 ноября в Женеве идут переговоры представителей США, Украины и стран Европы. Отдельно Вашингтон хочет провести встречу с Москвой, возможные время и место пока не сообщаются
Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией, посвященных урегулированию между Москвой и Киевом, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встречаются представители США, Украины и стран Европы для обсуждения мирного плана Вашингтона. В Швейцарию уже прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров с делегацией, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с Россией, также сообщил CNN, не уточняя, где и когда она может пройти.

Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США
Политика
Марко Рубио

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что, если в Женеве будет достигнут прогресс, Уиткофф может отправиться с планом к российскому президенту Владимиру Путину, «но, возможно, не сразу». В Кремле сообщали, что в Москве готовы принять спецпосланника «в любой момент».

План США состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Российские власти допустили, что предложение может стать основой урегулирования, а Киев и страны Европы заявили, что документ нуждается в доработке. Это признали в Вашингтоне. Европейские лидеры передали США свою версию проекта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Переговоры мирный план США Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану
Политика
Лидеры ЕС и Зеленский назвали отправную точку для переговоров о мире
Политика
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о мирном плане США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:57 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:57
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности» Политика, 15:15
«Крылья Советов» впервые за два месяца победили в РПЛ Спорт, 15:07
Премьер Канады заявил о новом «центре тяжести» и прогрессе без США Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Российский шахматист не смог выйти в финал Кубка мира Спорт, 14:50
Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области Политика, 14:49
Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США Политика, 14:42
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 14:38