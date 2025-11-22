«Страна» сообщила о прибытии Умерова в Швейцарию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и украинская делегация прибыли в Швейцарию, где пройдет встреча с США для обсуждения мирного плана, пишет «Страна.ua».

Встреча в Женеве должна состояться в воскресенье, 23 ноября.

В состав украинской делегации, помимо Умерова, входят руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, который ее возглавит, глава ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и другие.

По данным CNN, в Женеву уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет его новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога.

В переговорах примут участие также госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По словам собеседника телеканала, цель — согласовать формулировки до встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

К переговорам присоединятся и европейские страны. Зеленский сообщил, что в Швейцарии будут присутствовать представители Британии, Франции и Германии.

