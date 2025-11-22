 Перейти к основному контенту
«Страна» сообщила о прибытии Умерова в Швейцарию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и украинская делегация прибыли в Швейцарию, где пройдет встреча с США для обсуждения мирного плана, пишет «Страна.ua».

Встреча в Женеве должна состояться в воскресенье, 23 ноября.

В состав украинской делегации, помимо Умерова, входят руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, который ее возглавит, глава ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и другие.

По данным CNN, в Женеву уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет его новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога.

В переговорах примут участие также госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По словам собеседника телеканала, цель — согласовать формулировки до встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

К переговорам присоединятся и европейские страны. Зеленский сообщил, что в Швейцарии будут присутствовать представители Британии, Франции и Германии.

Материал дополняется

Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 22:05 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 22:05
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
«Страна» сообщила о прибытии Умерова в Швейцарию Политика, 22:02
Выступающий за Бахрейн россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в UFC Спорт, 21:57
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 21:55
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло Общество, 21:51
Путин поздравил Мадуро с днем рождения Политика, 21:47
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп призвал Зеленского принять план или бороться изо всех небольших сил Политика, 21:32
«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ Спорт, 21:30
Умер украинский музыкант Олег Лесик Турко Общество, 21:25
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Сборные Испании и Италии сыграют в финале Кубка Дэвиса Спорт, 21:04
Макрон исключил принятие плана США по Украине без согласования с Европой Политика, 21:04