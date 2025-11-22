 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Встреча представителей Вашингтона и Москвы состоится в ближайшее время, рассказали источники CNN и The New York Times. В Женеве в воскресенье, 23 ноября, пройдут переговоры между США и Украиной по поводу мирного плана Трампа
Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС
Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС

Встреча между российской и американской делегациями для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа запланирована, но не в Женеве, сообщил CNN американский чиновник.

По словам собеседника, она «пройдет скоро». Однако он не уточнил, где и когда эта встреча состоится.

Ожидается, что встреча Вашингтона и Москвы также состоится в ближайшее время, сообщил американский чиновник и газете The New York Times.

США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана
Политика
Вашингтон, США

В Женеве в воскресенье, 23 ноября, пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф также присоединятся к переговорам. По словам собеседника, цель — согласовать формулировки до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом. Из сообщения DPA о предстоящей встрече в Женеве следует, что в ней примут участие и представители Европы.

Лидеры Европы и стран G7 на саммите G20 в ЮАР выразили обеспокоенность ограничением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений». Они также настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой». Лидеры ЕС проведут специальную встречу в понедельник, 24 ноября, для обсуждения плана Трампа, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что предложенный США мирный план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако, по его словам, «предметно» эти предложения с Москвой не обсуждались. Путин счел, что причина в том, что Вашингтону «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

