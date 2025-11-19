Песков заявил, что в Москве рады принять Уиткоффа «в любой момент»

Стив Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Россию в любой момент, ему будут рады. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, может ли Уиткофф посетить Россию до конца 2025 года.

Днем ранее Песков сказал журналистам, что президент России Владимир Путин открыт для разговора с Уиткоффом и представителями турецкой стороны, если они захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во вторник, 18 ноября, Зеленский заявил о намерении отправиться в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров с Россией. В тот же день Reuters узнал, что во встрече 19 ноября также примет участие Уиткофф.

Позднее журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что переговоры в Турции с участием спецпосланника Трампа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака отменены. По его словам, причиной стал украинский коррупционный скандал, к которому считают причастным Ермака.

19 ноября Зеленский прибыл в Анкару. Однако издание Axios сообщило, что спецпосланник Трампа отменил поездку. На момент подготовки этого материала информации о встречах Зеленского в Турции не было.