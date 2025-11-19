 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Песков заявил, что в Москве рады принять Уиткоффа «в любой момент»

Сюжет
Переговоры России и США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Россию в любой момент, ему будут рады. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, может ли Уиткофф посетить Россию до конца 2025 года.

Днем ранее Песков сказал журналистам, что президент России Владимир Путин открыт для разговора с Уиткоффом и представителями турецкой стороны, если они захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа
Политика
Стив Уиткофф

Во вторник, 18 ноября, Зеленский заявил о намерении отправиться в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров с Россией. В тот же день Reuters узнал, что во встрече 19 ноября также примет участие Уиткофф.

Позднее журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что переговоры в Турции с участием спецпосланника Трампа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака отменены. По его словам, причиной стал украинский коррупционный скандал, к которому считают причастным Ермака.

19 ноября Зеленский прибыл в Анкару. Однако издание Axios сообщило, что спецпосланник Трампа отменил поездку. На момент подготовки этого материала информации о встречах Зеленского в Турции не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Стив Уиткофф Дмитрий Песков переговоры Украина
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Журналист сообщил об отмене встречи Ермака с Уиткоффом в Турции
Политика
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции
Политика
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками Политика, 15:22
Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS Политика, 15:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 15:17
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 15:15
Как селлерам правильно рассчитать налог на УСН и НДСПодписка на РБК, 15:14
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ Общество, 15:09
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина Спорт, 15:09
Сикорский призвал помочь Киеву, напомнив о правках Сталина в Конституции Политика, 15:08
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 Спорт, 15:03
В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией Политика, 15:03
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 14:59
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59