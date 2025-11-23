 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США

Reuters: Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США
Сюжет
Военная операция на Украине

Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко рубило прибыли в Женеву для обсуждения разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В Женеве пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет его новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога. Рубио и Уиткофф также присоединятся к переговорам. По словам собеседника, цель — согласовать формулировки до встречи президентов Украины и США. По данным DPA, во встрече также примут участие представители Европы.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Персоны
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 13:36 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 13:36
Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США Политика, 13:40
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 13:35
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 13:32
Воробьев созвал оперштаб после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС Политика, 13:31
Российская гимнастка выиграла золото юниорского чемпионата мира Спорт, 13:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:23
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
В МЧС предупредили о ледяном дожде в Москве Общество, 13:15
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 13:10
Результаты двух лидеров «Формулы-1» на Гран-при Лас-Вегаса аннулировали Спорт, 13:10
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 13:09