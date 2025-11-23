Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США
Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко рубило прибыли в Женеву для обсуждения разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.
В Женеве пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет его новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога. Рубио и Уиткофф также присоединятся к переговорам. По словам собеседника, цель — согласовать формулировки до встречи президентов Украины и США. По данным DPA, во встрече также примут участие представители Европы.
Материал дополняется.
