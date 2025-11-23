Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США

Россия «выдвинет некоторые требования», а Украине придется принять «тяжелые решения», заявил Келлог, отметив, что план США еще будет дорабатываться. Путин назвал его возможной основой для урегулирования

Кит Келлог (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Российская сторона может потребовать внести изменения в подготовленный США план мирного урегулирования между Москвой и Киевом, допустил в интервью Fox News спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования», — сказал он.

Келлог признал, что Украине придется «принять несколько тяжелых решений», а некоторые вопросы, в частности касающиеся гарантий безопасности, потребуют более тщательной разработки и принятия дополнительных документов. Он подчеркнул, что план из 28 пунктов — это документ, которым будут заниматься в течение следующей недели, чтобы довести его до окончательного вида (президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением).

США близки к урегулированию и находятся «на последних двух метрах» от мирного соглашения, считает спецпредставитель президента.

План США, в частности, включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск. The Wall Street Journal писала, что над документом работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По данным газеты, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который в октябре посещал Соединенные Штаты.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила документ по официальным каналам связи с Вашингтоном и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что план необходимо доработать. С ним согласны европейские лидеры, они направили США свой вариант соглашения.