Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США
Российская сторона может потребовать внести изменения в подготовленный США план мирного урегулирования между Москвой и Киевом, допустил в интервью Fox News спецпосланник американского президента Кит Келлог.
«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования», — сказал он.
Келлог признал, что Украине придется «принять несколько тяжелых решений», а некоторые вопросы, в частности касающиеся гарантий безопасности, потребуют более тщательной разработки и принятия дополнительных документов. Он подчеркнул, что план из 28 пунктов — это документ, которым будут заниматься в течение следующей недели, чтобы довести его до окончательного вида (президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением).
США близки к урегулированию и находятся «на последних двух метрах» от мирного соглашения, считает спецпредставитель президента.
План США, в частности, включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск. The Wall Street Journal писала, что над документом работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По данным газеты, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который в октябре посещал Соединенные Штаты.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила документ по официальным каналам связи с Вашингтоном и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что план необходимо доработать. С ним согласны европейские лидеры, они направили США свой вариант соглашения.
