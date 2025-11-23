 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия «выдвинет некоторые требования», а Украине придется принять «тяжелые решения», заявил Келлог, отметив, что план США еще будет дорабатываться. Путин назвал его возможной основой для урегулирования
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Российская сторона может потребовать внести изменения в подготовленный США план мирного урегулирования между Москвой и Киевом, допустил в интервью Fox News спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования», — сказал он.

Келлог признал, что Украине придется «принять несколько тяжелых решений», а некоторые вопросы, в частности касающиеся гарантий безопасности, потребуют более тщательной разработки и принятия дополнительных документов. Он подчеркнул, что план из 28 пунктов — это документ, которым будут заниматься в течение следующей недели, чтобы довести его до окончательного вида (президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением).

США близки к урегулированию и находятся «на последних двух метрах» от мирного соглашения, считает спецпредставитель президента.

План США, в частности, включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск. The Wall Street Journal писала, что над документом работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По данным газеты, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который в октябре посещал Соединенные Штаты.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила документ по официальным каналам связи с Вашингтоном и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что план необходимо доработать. С ним согласны европейские лидеры, они направили США свой вариант соглашения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кит Келлог США мирный план Украина Военная операция на Украине
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
WP узнала, что план США предусматривает передачу Украине Tomahawk
Политика
В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева
Политика
FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:46 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:46
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
МВД рассказало о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв Общество, 11:57
5 способов быстро улучшить качество жизниПодписка на РБК, 11:46
Аэропорт Внуково приостановил полеты Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Рак и аллергия от стресса? Как на самом деле работает психосоматикаПодписка на РБК, 11:32
Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США Политика, 11:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА Политика, 11:13
Суд приговорил стюардессу к семи годам по делу о фейках об армии Политика, 11:02
Мертвая петля. Почему приложение коротких видео Vine провалилосьПодписка на РБК, 10:54
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
WP узнала детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине Политика, 10:42
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30