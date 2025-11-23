 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, что план США предусматривает передачу Украине Tomahawk

Сюжет
Военная операция на Украине
США допускают возможность передачи Киеву крылатых ракет после окончания боев в качестве альтернативы размещения на Украине европейских «сил сдерживания» пишет WP. Путин грозил «ошеломляющим» ответом на удары Tomahawk

План урегулирования между Россией и Украиной, подготовленный США, предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий, сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

По словам собеседников WP, администрация США признает, что гарантии безопасности Украине, которые содержатся в плане из 28 пунктов, «недостаточно прочные». Они допускают, что президент Дональд Трамп может пересмотреть положение об ограничении численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Что касается Tomahawk, как сообщают источники Игнатиуса, американские чиновники рассматривают возможность их отправки Украине в качестве альтернативы размещению европейских войск на территории страны в качестве «силы сдерживания» после прекращения огня.

Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

Поставки ракет обсуждались на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 17 октября. В конце октября Пентагон разрешил поставку этого оружия Киеву, но принять окончательное решение должен Трамп. В начале ноября тот исключал такую возможность. Российский президент Владимир Путин предупреждал, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», ответ на удары дальнобойным оружием, включая Tomahawk.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европу. Мы не хотим распада Украины», — сказал WP один из чиновников. По словам собеседника, администрация Трампа «на 100%» привержена тому, чтобы продолжать передачу Украине разведданных и открыта к переговорам по плану.

Как отмечает WP, власти Соединенных Штатов стремятся убедить американцев, Украину и союзников в Европе в том, что мирный план Трампа «не настолько пророссийский, как может показаться». Сам республиканец накануне дал понять, что это предложение не окончательное. При этом он назвал 27 ноября, на которое выпадает День благодарения, «подходящим сроком», чтобы Киев на него согласился.

По словам российского президента Владимира Путина, предметно план США с Москвой не обсуждался, однако может послужить основой урегулирования. Зеленский заявил, что инициативу необходимо доработать.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Tomahawk мирный план США гарантии безопасности Украина
