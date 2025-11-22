 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп ответил «нет» на вопрос об окончательном предложении Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов о последнем предложении Украине.

На фоне обсуждения американского мирного плана его спросили: «Это ваше окончательное предложение Украине?». На что Трамп ответил: «Нет».

Глава Белого дома добавил лишь, что хочет добиться мира, что «должно было произойти уже давно». И вновь повторил, что конфликт не случился бы, если бы он был президентом. «Мы пытаемся закончить эту войну так или иначе», — сказал он.

Трамп накануне в эфире Fox Radio назвал 27 ноября «подходящим сроком», чтобы Украина согласилась на предложение. Он заявил, что если «дела будут идти хорошо», то сроки можно и сдвинуть.

По мнению американского лидера, у украинского президента Владимира Зеленского «нет карт» на руках и ему придется одобрить сделку.

По данным Reuters и Washington Post, в случае отказа Вашингтон пригрозил прекратить поставки оружия и передачу разведданных украинским военным.

Украинский лидер, комментируя план Трампа, отметил, что Киев может оказаться перед «очень сложным выбором»: «либо 28 пунктов» либо «потеря достоинства и риск потери ключевого партнера».

Позднее после телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который длился почти час, Зеленский сообщил, что они договорились о том, что Украина вместе с США и Европой будет работать на уровне советников, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным». В беседе принимал участие министр армии Дэниел Дрисколл, который на этой неделе приезжал в Киев.

Материал дополняется

