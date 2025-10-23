 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk. С этим заявлением он выступил после окончания заседании XVII съезда Русского географического общества.

Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, допустил, что Киев в скором времени получит ракеты Tomahawk, несмотря на то, что переговоры об этом с США зашли в тупик. Он предположил, что Киев может получить Tomahawk или иное дальнобойное оружие от европейских государств, которые также им располагают.

Материал дополняется.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене Спорт, 19:17
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций Политика, 19:08
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти Политика, 19:04
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао Крипто, 18:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште Инвестиции, 18:57
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки Политика, 18:55
Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk Политика, 18:49
Месси продлил контракт с «Интер Майами» Спорт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Путин оценил новые санкции США Политика, 18:44
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена Политика, 18:42