Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk. С этим заявлением он выступил после окончания заседании XVII съезда Русского географического общества.

Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, допустил, что Киев в скором времени получит ракеты Tomahawk, несмотря на то, что переговоры об этом с США зашли в тупик. Он предположил, что Киев может получить Tomahawk или иное дальнобойное оружие от европейских государств, которые также им располагают.

Материал дополняется.