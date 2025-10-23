Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk
Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk. С этим заявлением он выступил после окончания заседании XVII съезда Русского географического общества.
Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.
Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, допустил, что Киев в скором времени получит ракеты Tomahawk, несмотря на то, что переговоры об этом с США зашли в тупик. Он предположил, что Киев может получить Tomahawk или иное дальнобойное оружие от европейских государств, которые также им располагают.
Материал дополняется.
