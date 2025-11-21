 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил Владимир Путин. Предметно план США с Москвой не обсуждался, однако может послужить основой урегулирования, отметил он

Video

В начале совещания Совета безопасности президент Владимир Путин озвучил две основные его темы: приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2026 году и стратегия действий России. Однако сразу после этого к нему обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила обсудить вопрос украинского урегулирования.

Матвиенко: Владимир Владимирович, позвольте.

Путин: Да, пожалуйста, Валентина Ивановна.

Матвиенко: Сейчас во всем мире очень активно обсуждается мирный план Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов. Можно Вас попросить до начала рассмотрения основных вопросов повестки высказать Ваше мнение, Ваше отношение к этому плану и как это связано с Вашими недавними переговорами с Трампом на Аляске?

Путин: Да, конечно, здесь секрета никакого нет. Мы публично это почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость.

Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость.

По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности.

Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов.

У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему.

Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции — сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести. Только один, самый свежий пример — Купянск. Совсем недавно, как мы помним, четвертого, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками.

Но хочу вас проинформировать. Проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена.

О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться.

И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы.

