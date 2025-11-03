Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину

США не рассматривают отправку ракет Tomahawk на Украину, заявил президент Дональд Трамп.

Он также отметил, что нет какой-то последней капли для России.

В конце октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрешил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы, и оставил окончательное решение за Трампом.

Материал дополняется