Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину
США не рассматривают отправку ракет Tomahawk на Украину, заявил президент Дональд Трамп.
Он также отметил, что нет какой-то последней капли для России.
В конце октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрешил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы, и оставил окончательное решение за Трампом.
Материал дополняется
