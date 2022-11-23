Джонсон: Берлин рассчитывал на быстрое поражение Киева до начала спецоперации

Джонсон заявил, что Берлин рассчитывал на быстрое поражение Киева до СВО

Немецкие представители до операции полагали, что «было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», сказал Джонсон, не назвав их имен. В Москве не раз говорили, что операция завершится после выполнения всех целей

Фото: EPA / ТАСС

Германия до начала российской спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Си-эн-эн.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал он

Немецкие представители объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», добавил политик. Французские власти, по словам экс-премьера, «до самого последнего момента отрицали» возможность вооруженного столкновения. О каких конкретно чиновниках он говорит, Джонсон не уточнил.

Члены правительства бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, по словам Джонсона, «заявляли, что страна сможет поддержать» попытки надавить на Россию из-за «огромной зависимости» от ее энергоносителей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Минобороны называло ее главной задачей полное освобождение Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснял, что Москва стремится обеспечить безопасность восточной Украины и России. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об «освобождении» Луганской народной республики. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Италия, Франция и Германия после начала российской спецоперации начали поставлять Украине оружие. Все три страны входят в G7 («большая семерка»), организация неоднократно выражала поддержку Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц обещал помогать Украине столько, сколько потребуется.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В июле 2022 года он ушел в отставку после увольнения сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Пинчера обвиняли в домогательствах, о чем Джонсон знал. Выдвигать свою кандидатуру на выборах нового премьера в октябре после отставки Лиз Трасс он не стал.

В апреле в период пребывания на посту премьер-министра Джонсон не исключал, что Россия может одержать победу на Украине. Он допускал, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца следующего года.