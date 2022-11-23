Джонсон заявил, что Берлин рассчитывал на быстрое поражение Киева до СВО
Германия до начала российской спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Си-эн-эн.
«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал он
Немецкие представители объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», добавил политик. Французские власти, по словам экс-премьера, «до самого последнего момента отрицали» возможность вооруженного столкновения. О каких конкретно чиновниках он говорит, Джонсон не уточнил.
Члены правительства бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, по словам Джонсона, «заявляли, что страна сможет поддержать» попытки надавить на Россию из-за «огромной зависимости» от ее энергоносителей.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Минобороны называло ее главной задачей полное освобождение Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснял, что Москва стремится обеспечить безопасность восточной Украины и России.
В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об «освобождении» Луганской народной республики. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Италия, Франция и Германия после начала российской спецоперации начали поставлять Украине оружие. Все три страны входят в G7 («большая семерка»), организация неоднократно выражала поддержку Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц обещал помогать Украине столько, сколько потребуется.
Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В июле 2022 года он ушел в отставку после увольнения сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Пинчера обвиняли в домогательствах, о чем Джонсон знал. Выдвигать свою кандидатуру на выборах нового премьера в октябре после отставки Лиз Трасс он не стал.
В апреле в период пребывания на посту премьер-министра Джонсон не исключал, что Россия может одержать победу на Украине. Он допускал, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца следующего года.