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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Германии отчиталась о поставках Украине артиллерии

РСЗО Mars II
РСЗО Mars II (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Германия поставит на Украину три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, украинские солдаты в июне начнут обучаться обращению с ними, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время выступления в бундестаге, сообщает Spiegel.

Ламбрехт рассказала, что 22 июня в Украину поступила первая партия тяжелого вооружения — семь самоходных гаубиц PzH 2000, военные Украины прошли обучение по их использованию в ФРГ, указывает Welt. Следующей поставкой будут РСЗО Mars II. Кроме того, США и Великобритания поставят еще семь артиллерийских орудий.

По словам министра, Германия также ведет переговоры насчет поставок вооружений на Украину с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией. Ламбрехт пообещала, что в будущем Берлин сделает открытым перечень всех вооружений, которые были поставлены и будут поставляться Киеву.

Министр выразила уверенность, что Украина будет использовать переданную ей Западом военную технику только для обороны. «Нам не нужно было требовать [подтверждений] этого от Украины, они сами об этом заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны», — сказала Ламбрехт (цитата по Focus).

Politico узнало, что США намерены отправить на Украину еще четыре РСЗО
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РСЗО HIMARS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указывал, что чем быстрее оружие для украинских военных будет отправлено, тем большую помощь это окажет стране. «Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», — говорил он. Кулеба также заявил, что даже если Запад перестанет помогать Украине вооружениями, страна все равно будет защищаться, «воевать лопатами».

В Кремле отмечали, что «накачивание» Украины оружием не изменит параметров спецоперации. «В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Германия Украина поставки оружия РСЗО

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