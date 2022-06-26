Италия отправит Украине четвертую партию оружия

Список вооружений окончательно сформируют после саммита НАТО, который пройдет в конце июня. В него войдут в основном бронетехника и артиллерия, Рим не будет направлять Киеву дальнобойное оружие

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Италии работает над новым пакетом мер военной помощи Украине и готовится отправить в страну четвертую с начала российской военной операции партию оружия, сообщает газета Il Messagero.

Список вооружений будет засекречен. По словам правительственных источников, в него войдут в основном бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70 с дальностью стрельбы до 25-30 км, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59 и предметы снабжения, такие как походные палатки и медицинское оборудование. Рим не будет направлять Киеву дальнобойное оружие.

Власти также обсуждают возможность увеличить вклад Италии в обучение украинских военных обращению с западным оружием.

Окончательный перечень оружия сформируют после саммита стран НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Генсек Йенс Столтенберг пообещал, что на нем союзники согласуют пакет помощи Украине.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко ранее говорил, что Украине нужны дальнобойная артиллерия, противотанковые средства, системы залпового огня и системы ПВО, напоминает Il Messagero.

Вопрос поставок оружия Украине западного оружия вызвал разногласия в партии «Движение пяти звезд», у которой было 227 мест в итальянском парламенте. Лидер движения Джузеппе Конте выступил против этих поставок, так как они, по его мнению, только затягивают конфликт. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо с этим не согласен. 22 июня он вышел из партии, вслед за ним, по данным издания

Il Sole 24 Ore, это решили сделать еще по меньшей мере 62 парламентария.

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Ди Майо, говоря о своем уходе из «Движения пяти звезд», сказал: «В этот исторический момент поддержка проевропейских ценностей не может быть ошибкой: зрелая политическая сила должна быть открыта для конфронтации и диалога». Он объявил, что создает свою депутатскую группу под названием «Вместе за будущее», куда, как пишет Il Post, решили войти до 70 парламентариев.

Ди Майо подчеркивает, что оружие, направляемое Киеву, не может использоваться для поражения целей на территории России. Об этом же говорят и власти США, которые с конца февраля направили Киеву военной помощи на $6,1 млрд. Такой сценарий исключали и украинские власти, однако Россия выступает против поставок. Власти обвиняют западные государства в накачке Украины оружием и предупреждают, что конвои с ним станут «законными целями» российской армии.