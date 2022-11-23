Le Monde узнала о «критически низких» запасах оружия в Европе и США

Как указали аналитики газетыя, из-за продолжающегося конфликта на Украине запасы оружия в ЕС и США находятся на критически нихком уровне. Производители оружия добавили, что Франция пока не обеспечила гарантии на новые заказы

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Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на военных аналитиков и французских производителей оружия.

По данным аналитиков, в разгар боев этим летом украинские войска выпускали до 20 тыс снарядов в день, в то время как эксперты Пентагона ранее указывали на необходимость снижения этого уровня до 7 тыс. день.

«Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи», — отмечает Le Monde, упоминая более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов.

В результате, как указывают эксперты, запасы западных стран истощились до «критических значений». По их данным, даже в США запасы ряда вооружений «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения». Газеты напоминает, что вероятно из-за истощения запасов Вашингтон был вынужден обратиться к Южной Корее с запросом о выкупе 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, поставленных туда ранее.

Во Франции особую обеспокоенность военных вызывает отправка на Украину четверти от общих запасов самоходных гаубиц Caesar, пишет Le Monde. Министерство вооруженных сил республики на этом фоне заказало у компании NEXTER еще 18 орудий, однако производство одной единицы занимает 18 месяцев, указывает газета.

Промышленники же со своей стороны ссылаются на высокий риск инвестиций в наращивание темпов производства из-за недостаточных объемов гарантированных заказов. «Производители могут пойти на такой шаг, только если имеют на руках гарантии загрузки этих мощностей, чего государство нам пока не обеспечило», — приводит газета слова неназванного руководителя крупной оружейной компании.

Об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в армии США сообщили в середине ноября источники CNN. В первую очередь, указали они, речь идет о запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger, противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексов Javelin. Собеседники CNN указали, что Вашингтон поставляет Киеву излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

До этого о дефиците вооружения заявляла Германия. «К сожалению, ситуация в этом вопросе такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — говорила в августе глава немецкого МИДа Анналена Бербок.

Российская сторона регулярно критикует поставки вооружений на Украину Западом. Кремль настаивает, что такие действия лишь затянут конфликт и принесут соседней стране «больше страданий», а помешать Москве достичь поставленных целей не удастся.