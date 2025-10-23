 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что Киев может бить дальше, чем летит Tomahawk

Зеленский: Украина уже может наносить удары дальностью больше, чем у Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может самостоятельно производить оружие дальностью до 3 тыс. км, заявил Зеленский. В марте он сообщил об успешных испытаниях дрона, который способен преодолеть такое расстояние
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина уже может наносить удары собственными дальнобойными средствами на расстояние до 3 тыс. км, что больше, чем у ракет Tomahawk. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

«Есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем — [оружие с дальностью] от 150 до 3 тыс. км», — сказал он (цитата по NV).

Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2,5 тыс. км. Расстояние от Москвы до Киева — порядка 700 км по прямой, до границы Украины — около 500 км.

В марте Зеленский сообщил, что украинские силы обороны испытали новый дрон с дальностью до 3 тыс. км. Он также отметил, что Киев развивает линейку и других дальнобойных средств, в том числе проект «Длинный Нептун». Это ракета с дальностью до 1 тыс. км.

Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Зеленский на той же пресс-конференции допустил, что Киев в скором времени все же получит ракеты Tomahawk. Однако на данный момент конкретных планов на этот счет нет, уточнил он.

«Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра «Томагавки» будут у нас. Я не знаю», — сказал Зеленский. Ранее он предположил, что Киев может получить Tomahawk от европейских государств, которые также располагают этим оружием.

Зеленский заявил о желании получить Tomahawk у европейцев
Политика
Владимир Зеленский

Договориться о поставке ракет Tomahawk с США Киеву не удалось, хотя стороны обсуждали этот вопрос несколько месяцев. В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. Но 17 октября, после встречи с Зеленским, он сказал, что США самим нужны Tomahawk, и выразил надежду, что Tomahawk не понадобятся Киеву. The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что американский президент на встрече заявил Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время.

Сам Зеленский по итогам переговоров заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk и стороны «решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах».

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США. По его словам, Москва готова ответить усилением своей системы ПВО и будет сбивать эти ракеты.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских дронов и крылатых ракет. Утром 23 октября силы ПВО перехватили 32 украинских дрона самолетного типа за четыре часа над семью регионами России.

