Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Нептун»

Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун», а также 128 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. От предшественницы отличается более крупным размером и большей дальностью (280–400 км). Предназначена для поражения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

В ведомстве также отчитались о нанесенном поражении объектам железнодорожной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

