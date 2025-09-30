Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Нептун»
Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун», а также 128 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.
Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. От предшественницы отличается более крупным размером и большей дальностью (280–400 км). Предназначена для поражения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
В ведомстве также отчитались о нанесенном поражении объектам железнодорожной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в ночь на 30 сентября сбили 81 украинский дрон. Так, над Воронежской областью было уничтожено 26 беспилотников, 25 — над Белгородской, 12 — над Ростовской областью, 11 — над Курской и еще семь — над Волгоградской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов