Крылатая ракета «Нептун». Характеристики и дальность полета

Крылатая ракета «Нептун» (Фото: VoidWanderer / Wikipedia )

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Что такое «Нептун»

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»), в состав которого входит пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360 и командная машина управления РКП-360.

Помимо УСПУ-360, которая способна нести до четырех ракет этого типа, «Нептун» может устанавливаться на ракетные катера «Веспа» и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Ракета летит на дозвуковой высоте на малых высотах и предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Стоит на вооружении Украины с 2020 года и используется в боевых действиях с 2022-го. Разработана в 2010–2020-е годы киевским КБ «Луч».

Тактико-технические характеристики

Вес — 870 кг



Длина — 5,05 м



Диаметр — 0,38 м



Двигатель — турбореактивный авиационный МС-400



Дальность — до 280-300 км



Скорость — до 900 км/ч



Высота полета — до 300 м



Боеголовка — осколочно-фугасная проникающего типа



Вес боеголовки — 150 кг



Система наведения — инерциальная с GPS-коррекцией

Ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.

Разработка ракеты «Нептун»

Ракета разрабатывалась в киевском КБ «Луч» с 2010 года на базе советской противокорабельной ракеты 3М24 (Х-35, в классификации НАТО — SS-N-25 Switchblade). Впервые о ее разработке заявил в июне 2013-го тогдашний глава Минобороны Павел Лебедев. Работы над ракетой активизировались в конце 2014-го, после присоединения Россией Крыма, в результате чего Украина лишилась большей части флота и береговых противокорабельных комплексов. Работа над изделием была завершена в 2015 году, когда ракета была впервые представлена публике на выставке «Оборона и безопасность» в Киеве.

Первые образцы ракеты были изготовлены в 2016 году, тогда же были заявлены возможные модификации для наземного, воздушного и морского базирования. В январе 2018 года ракета прошла первые успешные летные испытания, весной 2019-го в Одесской области прошли испытания всего ракетного комплекса. Летом того же года экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» сможет «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса.

Первоначально опытные машины РК были выполнены на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8 (для УСПУ-360) и КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6, однако для серийного производства было выбрано чешское шасси Tatra T815-7. Ракета помещается в транспортно-пусковой контейнер размерами 5300×600x600 мм. На вооружении одного дивизиона состоят по шесть пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин, а также подвижной командный пункт (всего — 19 единиц техники).

Ракета и одноименный ракетный комплекс были приняты на вооружение 23 августа 2020 года, первый полный дивизион стоимостью $26 млн, оснащенный 72 ракетами этого типа и шестью пусковыми установками, должен был заступить на службу в апреле 2022 года. В декабре 2020-го Украина и Индонезия подписали меморандум о заключении контракта на поставку комплекса РК-360МЦ «Нептун».

За производство двигателей отвечает предприятие «Мотор Сич», боевой части — «Спецоборонмаш», радиолокационной головки самонаведения АРГСН-05R — НПП «Радионикс», за сборку компонентов — цеха Харьковского авиационного завода. В 2023 году появилась модификация для ударов по наземным целям, в декабре того же года на Украине заявили о разработке модификации с увеличенной дальностью. В ноябре 2024-го министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наращивании серийного производства этих ракет.

После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году предприятия, производящие компоненты этой ракеты, неоднократно становились целями российских ракетных ударов. В частности, осенью 2022 года Минобороны России отчиталось об ударах по цехам в Харькове. 18 января 2025 года оборонное ведомство сообщило об ударе по мощностям КБ «Луч» в Киеве.

Боевое применение ПРК «Нептун»

В боевых условиях ракеты активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и в Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.