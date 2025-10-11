Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии
Российские силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ в небе над Башкирией, сообщило Минобороны.
Беспилотники самолетного типа были нейтрализованы в период с 9:00 по 12:00 (мск).
Прошедшей ночью в России было сбито 42 дрона, в том числе еще два над республикой.
В Башкирии 11 октября празднуют День республики.
Ночью больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области — 19. В столице региона из-за падения обломков в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада были частично выбиты стекла. Осколками был легко ранен пенсионер.
Также дроны в ночь на 11 октября пытались атаковать Саратовскую, Воронежскую, Ростовскую, Ульяновскую области.
