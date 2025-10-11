 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего над республикой за ночь и утро 11 октября было уничтожено семь беспилотников
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ в небе над Башкирией, сообщило Минобороны.

Беспилотники самолетного типа были нейтрализованы в период с 9:00 по 12:00 (мск).

Прошедшей ночью в России было сбито 42 дрона, в том числе еще два над республикой.

В Башкирии 11 октября празднуют День республики.

Военные перехватили 42 дрона над шестью регионами России
Политика

Ночью больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области — 19. В столице региона из-за падения обломков в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада были частично выбиты стекла. Осколками был легко ранен пенсионер.

Также дроны в ночь на 11 октября пытались атаковать Саратовскую, Воронежскую, Ростовскую, Ульяновскую области.

