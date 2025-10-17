В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций
Санкции против президента России Владимира Путина, введенные ЕС, не предусматривают запрет на поездки на территорию Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя возможную встречу российского и американского лидеров в Будапеште.
«Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические варианты, но запретов на въезд как таковых нет», — сказала она, отметив, что то же касается и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Путин накануне созвонился с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам переговоров политики согласовали вторую личную встречу, предварительно, она пройдет в Будапеште.
ЕС впервые ввел санкции в отношении Путина 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала российской военной операции на Украине. Тогда же в санкционный список попал и Лавров.
Запад считает, что Путин как главнокомандующий ответственен за начало военной операции на Украине. Российский президент также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и других стран.
Санкции, которые ЕС ввел против Путина и Лаврова, подразумевают заморозку активов на территории Евросоюза. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».
Материал дополняется
