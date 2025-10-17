 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций

Представитель ЕК Хиппер: Путину в рамках санкций не запрещен въезд в ЕС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Санкции против президента России Владимира Путина, введенные ЕС, не предусматривают запрет на поездки на территорию Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя возможную встречу российского и американского лидеров в Будапеште.

«Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические варианты, но запретов на въезд как таковых нет», — сказала она, отметив, что то же касается и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Путин накануне созвонился с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам переговоров политики согласовали вторую личную встречу, предварительно, она пройдет в Будапеште.

ЕС впервые ввел санкции в отношении Путина 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала российской военной операции на Украине. Тогда же в санкционный список попал и Лавров.

Запад считает, что Путин как главнокомандующий ответственен за начало военной операции на Украине. Российский президент также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и других стран.

Санкции, которые ЕС ввел против Путина и Лаврова, подразумевают заморозку активов на территории Евросоюза. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Венгрия Сергей Лавров
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Сборная России впервые за 9 лет поднялась в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48
Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Нинбо Спорт, 13:33
Путин провел телефонный разговор с Орбаном Политика, 13:32