Представитель ЕК Хиппер: Путину в рамках санкций не запрещен въезд в ЕС

В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Санкции против президента России Владимира Путина, введенные ЕС, не предусматривают запрет на поездки на территорию Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя возможную встречу российского и американского лидеров в Будапеште.

«Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические варианты, но запретов на въезд как таковых нет», — сказала она, отметив, что то же касается и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Путин накануне созвонился с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам переговоров политики согласовали вторую личную встречу, предварительно, она пройдет в Будапеште.

ЕС впервые ввел санкции в отношении Путина 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала российской военной операции на Украине. Тогда же в санкционный список попал и Лавров.

Запад считает, что Путин как главнокомандующий ответственен за начало военной операции на Украине. Российский президент также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и других стран.

Санкции, которые ЕС ввел против Путина и Лаврова, подразумевают заморозку активов на территории Евросоюза. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».

