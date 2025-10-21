 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

В США не увидели смысла в очной встрече Лаврова и Рубио

Сюжет
Переговоры России и США
Представитель Белого дома объяснил, что между политиками уже прошел продуктивный телефонный разговор, поэтому необходимости во встрече нет
Сергей Лавров и&nbsp;Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

В Белом доме считают, что после телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио нет необходимости в проведении личной встречи. Об этом сообщили РБК в администрации Дональда Трампа.

«Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», — сказал источник.

Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро
Политика
Дональд Трамп

Кроме этого, собеседник сообщил, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между Лавровым и Рубио прошел накануне, 20 октября. На следующий день CNN сообщил, что встреча госсекретаря и российского министра отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. По его словам, у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта».

Лавров уточнял, что во время беседы с Рубио обсудил «ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент», а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште.

Переговоры между лидерами запланировали по итогам телефонного разговора президентов России и США 16 октября. По словам Трампа, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию. В тот же день он сказал, что встреча состоится в течение двух недель.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
